Afghanistan: l’allarme lanciato da Unicef per l’uccisione di 27 bambini e 130 feriti tra Kandahar e Paktia

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - "L'Unicef è scioccato dalla rapida escalation di gravi violazioni contro i bambini in Afghanistan. Nelle ultime 72 ore, 27 bambini sono stati uccisi e 130feriti" in diverse province afgane: da Kandahar e Khost e Paktia. "Le atrocità aumentano di giorno in giorno". "Bambini il cui diritto alla protezione e alla pace, secondo il diritto umanitario internazionale, è stato ignorato dalle parti in guerra", sottolinea l'Unicef. "I bambini non dovrebbero pagare con la loro infanzia il peggioramento del conflitto". - (PRIMAPRESS)