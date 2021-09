Afghanistan, i talebani entrano ad Anabath nel Panjshir nei pressi dell’ospedale di Emergency

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - I talebani si sono spinti nella valle del Panshir, raggiungendo il villaggio di Anabah, dove si trova un centro di Emergency. "L'attività dell'ospedale non ha subito interferenze e continua normalmente", fanno sapere. L'aeroporto di Kabul è intanto tornato a essere operativo per i voli umanitari e presto lo sarà anche per gli aerei di linea. L'ambasciatore del Qatar ha precisato che è stata riparata la pista, anche grazie alla collaborazione delle autorità afghane. Due aerei sono già decollati per Marar-i-Sharif e Kandahar. - (PRIMAPRESS)