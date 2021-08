Afghanistan: i talebani conquistano Faizabad. È la nona città a cadere nelle loro mani

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - Gli anni spesi a contrastare il terrorismo jihadista radicalizzato dei talebani da parte dell'Occidente in Afghanistan sta perdendo progressivamente tutto il lavoro svolto nella pacificazi9ne del territorio. Con il ritiro delle truppe USA principalmente ma anche quelle italiane, talebani stanno riconquistando città. Oggisono entrati ai Faizabad, nel nord dell'Afghanistan. E' la nona capitale provinciale a cadere nelle mani degli insorti in meno di una settimana. "Ieri notte tardi - ha riferito una fonte - i talebani hanno conquistato la città". Intanto,il figlio maggiore del fondatore dei talebani afgani Mullah Omar, il poco più che 20enne Muhammad Yaqoob, in un raro messaggio audio ha esortato i miliziani a rispettare case e proprietà nelle città conquistate, a concentrarsi sulla "linea del fronte e combattere". - (PRIMAPRESS)