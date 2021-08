Afghanistan: ex collaboratori NU in pericolo di rastrellamenti secondo il Rhipto Norvegian Center

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Secondo un documento confidenziale del Rhipto Norwegian Center for Global Analyses, l'organizzazione di ricerca geopolitica no-profit che fornisce notizie d'intelligence all'Onu, i talebani stanno cercando casa per casa le persone che hanno lavorato per la Nato o per il governo precedente. Secondo il Centro, le persone che sono nelle liste nere dei talebani sono in pericolo nonostante le dichiarazioni di non ritorsioni che in questi giorni sono state manifestate dagli occupanti di Kabul. "Essi le arresteranno,le perseguiranno, le interrogheranno e puniranno" anche i membri delle loro famiglie. Non solo, il documento parla della possibilità di esecuzioni di massa. - (PRIMAPRESS)