Afghanistan, esplosione nella moschea di Kunduz. Sarebbero 15 i morti e 90 feriti

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - Un'esplosione ha colpito una moschea durante la preghiera del venerdì nella città di Kunduz, capitale della provincia settentrionale di Kunduz in Afghanistan venerdì, con vittime sconosciute, ha confermato una fonte provinciale.

"L'incidente è avvenuto quando a mezzogiorno erano in corso le preghiere del venerdì nella località di Sayyed Abad. Finora non abbiamo ulteriori dettagli, ma cercheremo di ottenere maggiori informazioni", ha detto a Xinhua Matiullah Rohani del governo provinciale. Le forze di sicurezza talebane hanno isolato l'area per misure precauzionali, ha detto. Nessun gruppo ha ancora rivendicato l'attentato. - (PRIMAPRESS)