Afghanistan: bomba in moschea muoiono 14 persone a Kabul e Mazar-e-Sharif

AFGHANISTAN - Almeno 14 persone sono morte in Afghanistan in attentati dinamitardi a Kabul e Mazar-e-Sharif. Nella capitale è esplosa una bomba nella moschea di Hazrat Zakarya, ha detto il portavoce della polizia Zadran.Almeno 22 feriti sono stati trasferiti nel l'ospedale di Emergency, ma 5 di loro sono deceduti, ha riferito l'Ong. A Mazar-e- Sharif,nella provincia setten- trionale di Balkh, una serie di tre esplosioni ha provocato almeno 9 morti e 15 feriti. Ordigni piazzati su tre minibus per il trasporto passeggeri