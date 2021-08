Afghanistan, Biden (Usa): Ancora 6 mila soldati americani nel territorio occupato dai talebani

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Dal 14 agosto gli Usa hanno evacuato dall'Afghanistan circa 13 mila persone, oltre ad aver facilitato altri voli charter:lo ha detto Biden in una conferenza di oggi alla Casa Bianca. Il presidente Usa ha parlato di una presenza di quasi 6000 soldati nel territorio afghano. Per ottenere il riconoscimento internazionale i Talebani dovranno rispettare "condizioni dure e dipenderà da come tratteranno le donne, le ragazze e i loro cittadini", ha detto in conclusione Biden.

Intanto sempre oggi il capo dei talebani, Abdul Ghani Baradar in una intervista alla Tv cinese ha affermato che non ci saranno ritorsioni di nessun genere e le donne non subiranno discriminazioni.