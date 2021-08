Afghanistan, Bachelet (ONU): "Esecuzioni sommarie dei talebani. Occorre un'azione coraggiosa e vigorosa"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'alto commissario Onu per i diritti umani, Véronica Bachelet, ha ricevuto notizie da fonti attendibili che i talebani in Afghanistan stanno commettendo "esecuzioni sommarie" di civili e soldati che avevano deposto le armi, impediscono alle donne di muoversi liberamente e alle ragazze di andare a scuola. Bachelet non è entrata del dettaglio ma ha chiesto al Consiglio Onu di intraprendere "un'azione coraggiosa e vigorosa" per monitorare la situazione in Afghanistan. - (PRIMAPRESS)