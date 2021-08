Afghanistan al centro del G7 a distanza di domani 24 agosto voluto da Boris Johnson

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riunione virtuale dei leader del G7 sull’Afghanistan che aveva chiesto per primo il premier britannico Boris Johnson, si terrà domani martedì 24 agosto. Lo ha annunciato lo ha annunciato lo stesso Johnson. “Martedì i leader del G7 avranno colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan. È fondamentale che la comunità internazionale collabori per garantire evacuazioni sicure, prevenire una crisi umanitaria e sostenere il popolo afghano per preservare i risultati degli ultimi 20 anni”, ha scritto Johnson su Twitter. Parallelamente procede il lavorio diplomatico per un G20 straordinario sull’Afghanistan. A promuovere l’iniziativa è la presidenza italiana, anche perché nella formula a 20 sono presenti Russia, Cina e Turchia, Paesi chiave nella crisi afghana. Al termine dei colloqui di domani, in forma digitale, si terrà una conferenza stampa per esporre le decisioni intraprese dal summit. - (PRIMAPRESS)