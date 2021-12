Afghanistan: a Kabul in fila sotto il gelo per ottenere il passaporto. Migliaia vogliono lasciare il paese

(PRIMAPRESS) - KABUL (AFGHANISTAN) - Centinaia in fila per passaporti nel primo giorno di riapertura dell'ufficio passaporti a Kabul. Hanno sfidato temperature scese sotto lo zero. I talebani avevano annunciato ieri la riapertura dell'ufficio, chiuso dalla loro ascesa al potere a metà agosto e riaperto per qualche giorno a ottobre, prima che problemi tecnici costringessero a chiuderlo di nuovo. Da oggi si riaccendono le speranze di migliaia di afghani che vogliono lasciare il Paese per timore di rappresaglie,o per sfuggire a una crisi che per l'Onu rasenta la catastrofe umanitaria. - (PRIMAPRESS)