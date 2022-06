Aerospazio: la missione Minerva. Cristoforetti dallo spazio a Mattarella: “Presidente benvenuto a bordo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Benvenuto di nuovo a bordo!". Così l' l'astronauta Samantha Cristoforetti ha salutato il Presidente Mattarella, che dal Quirinale si è collegato con la Stazione spaziale internazionale. Cristoforetti è alla sua seconda miszioje spaziale, chiamata "Minerva". Mattarella l'ha ringraziata per avere con sé la bandiera italiana, che le aveva consegnato in gennaio. In occasione del collegamento, l'astro- nauta l'ha esposta alle sue spalle. - (PRIMAPRESS)