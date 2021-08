Aeroporti di Roma: riapre oggi 6 agosto l'area check-in del Terminal 1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Riapre oggi 6 agosto l’area check-in del Terminal 1 di Fiumicino, di Aeroporti di Roma, chiusa dal 17 marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. Nonostante i volumi di traffico a Fiumicino rimangano ancora molto distanti dalla normalità (a luglio i flussi sono stati pari a circa il 30% dei livelli pre-Covid, con picchi di circa 60mila passeggeri contro i 154mila di 2 anni fa), ADR ha pianificato la riapertura della hall check-in del Terminal 1 in una logica di massimizzazione dei livelli di servizio e di sicurezza, mettendo nuovamente a disposizione dei passeggeri un'infrastruttura che assicurerà ulteriore fluidità nelle operazioni aeroportuali.

All’interno del Terminal 1 verranno effettuate le operazioni di accettazione per Aegean Airlines, Air Malta, Albastar, Eurowings, Ryanair e Vueling Airlines, mentre le attività di riconsegna bagagli di questi vettori continueranno ed essere effettuate al Terminal 3. Restano disponibili al Terminal 3 tutte le attività di test Covid e di somministrazione vaccini Vax & Go. - (PRIMAPRESS)