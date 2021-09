Aeroporti, Adr (Atlantia) esce da Assaeroporti per divergenze di obiettivi su “sostenibilità e intermodalità”

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) - Aeroporti di Roma esce da Assaeroporti. Adr ha comunicato in una nota la propria decisione di uscire dall’Associazione "constatata già da mesi l’impossibilità in questo momento di portare avanti un dialogo proficuo su temi centrali come la sostenibilità, l’intermodalità e l’innovazione digitale". L'azienda del gruppo Atlantia spiega che questo questo passo indietro non vuole significare una rottura, tanto più che ADR rimarrà convintamente associata a Confindustria tramite Unindustria, ma rappresenta un passaggio necessario per sbloccare, con presupposti diversi e necessariamente improntati su mutuo riconoscimento e trasparenza, un dialogo che appariva ormai paralizzato e non sufficientemente aperto e costruttivo in relazione alla situazione attuale, che non consente esitazioni o distrazioni improduttive. - (PRIMAPRESS)