Aereo precipitato a San Donato Milanese: la morte di Dan Petrescu, l'uomo sconosciuto da tre miliardi di euro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Mentre le indagini proseguono per accertare le cause del disastro del piccolo aereo privato (con a bordo 8 persone tra cui un bambino che hanno perso la vita) che si è sciantato su un parcheggio multipiano in via di completamento a San Donato milanese, si va facendo luce sul profilo delle persone a bordo e del proprietario del velivolo: Dan Petrescu. miliardario con la residenza nel Principato di Monaco, e domicilio al Columbia Palace in Avenue Princesse Grace. Ma queste sono le notizie che arrivano solo dai media rumeni perchè di fatto di Petrescu in Italia come a Monaco si conosce veramente poco nonostante avesse una villa in Sardegna che frequentava regolarmente. Petrescu era partner dell'ex tennista romeno Ion Tirfiac e dell'azionista della Dinamo di Bucarest, Vova Cohn. Nel 2007 era entrato nella lista degli uomini più ricchi stilata da Forbes. Ma è sconosciuta la storia di questa ricchezza. Ora il Consolato rumeno a Milano si sta occupando del rientro delle salme in patria.







