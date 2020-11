Adios Diego. L’ultimo saluto per Maradona che da ieri sera riposa al Jardin de Bella Vista

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - La movimentata giornata del lungo addio a Maradona è iniziata con la camera ardente allestita nel Palazzo presidenziale argentino della Casa Rosada, un omaggio che era stato concesso ad un altro illustre cittadino, il pilota automobilistico Manuel Fangio. Non è stato facile contenere le migliaia di persone che si sono riversate tra le strade tanto da costringere le autorità a prolungare la veglia di tre ore. L'ultimo bagno di folla per Diego che ha accompagnato il feretro accompagnato da un fiume di persone. Lungo la Avenida 9 de Julio lungo il tragitto verso il cimitero Jardin de Bella Vista per la tumulazione che i familiari hanno voluto in forma strettamente privata. Adios Diego. - (PRIMAPRESS)