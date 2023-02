Adesione Ucraina in UE: venerdì 3 febbraio possibile incontro a Kiev annunciato da Zelensky

(PRIMAPRESS) - KIEV - La capitale Ucraina Kiev, venerdì ospiterà vertice con l'Unione Europea. Lo ha annunciato il governo, che spera che la conferenza rappresenti un passo avanti per l'Ucraina nel processo di adesione all'Unione europea, a un anno dall'invasione russa. Kiev ha anche annunciato che si aspetta di ricevere fino a 140 carri armati moderni dai suoi alleati occidentali, mentre dagli Stati Uniti è arrivata la prospettiva di armi più avanzate per l'Ucraina. Il vertive dovrebbe tenersi venerdì secondo quanto riferito da Zelensky ma non ancora confermato da fonti ufficiali di Bruxelles. - (PRIMAPRESS)