Addio Sinisa: in 2mila ai funerali di Mihajlovic. Al corteo funebre anche Totti, Mancini e Morandi

(PRIMAPRESS) - Per l'addio a Sinisa oltre 2mila tifosi Oltre due mila tifosi hanno affollato la piazza a Roma davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Moltissimi i calciatori, gli allenato- ri, i rappresentanti dello sport com- mossi in Chiesa. Tra i volti noti anche Totti, Mancini, Gianni Morandi. Tanti vip, tanti amici, tanta gente semplice. Presente tutto il Bologna Calcio.Fuori: lo striscione "Ciao Sinisa, uno di noi" All'arrivo e all'uscita del feretro lungo e commosso applauso. Poi il grido dei suoi tifosi" Se tira Sinisa è gol".

"Sinisa è sempre rimasto lo stesso, un uomo ruvido, schietto, audace, genero- so, allo stesso tempo dolce e tenero. Sinisa non è scappato. Ha affrontato la difficoltà con coraggio. Parlandone e piangendone. Il guerriero ha vinto con la dolcezza della fragilità, la vera forza. Diceva: 'Non sono superman, ma devo combattere e non mollare mai'". Così il card. Zuppi, nell'omelia ai funerali di Mihajlovic. "Ci stringiamo tutti alla sua famiglia, ci stringiamo tra noi anche un po' fisicamente come stiamo facendo, e che ci fa bene", - (PRIMAPRESS)