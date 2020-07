Addio alla signora del FAI, Giulia Maria Crespi. Il cordoglio del mondo della cultura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il mondo della cultura addolorato per la scomparsa di Giulia Maria Crespi, la fondatrice e presidente onoraria del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

È morta nella mattinata di oggi domenica 19 luglio all’età di 97. Era nata a Merate nel 1923, si occupò del Corriere della Sera negli anni ’60, uscendo dal Cda nel 1974. Poi l’impegno con Italia Nostra e nell’ambientalismo. Nel 1975 fondò il Fondo per l’ambiente italiano, del quale era presidente onoraria. Era discendente della famiglia di cotonieri lombardi, cugini dei proprietari della fabbrica di Crespi d’Adda.

Così scrive in una nota l’organizzazione culturale e paesagistica: “È con profondo dolore che il FAI – Fondo Ambiente Italiano comunica la scomparsa di Giulia Maria Crespi, sua fondatrice e Presidente Onoraria, evento che segna un momento cruciale nella storia della Fondazione e vena di infinita tristezza l’animo del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti, della struttura operativa e delle Delegazioni del FAI che a lei con unanime riconoscenza dedicano il più commosso tributo. La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il FAI è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire”. - (PRIMAPRESS)