Addio alla leggenda rock Eddie van Halen. Famosa la sua collezione di pick-up

Addio alla leggenda del rock Eddie van Halen (65), spentosi a causa di una lunga malattia che stava cercando di curare da tempo."Non so nulla di scale o di teorie musicali", disse in un'intervista a Rolling Stone nel 1980. "Non voglio essere visto come la chitarra più veloce della città, pronta per distruggere ogni concorrente. Quello che so è che una chitarra rock o blues, dovrebbe essere melodia, velocità e gusto. Ma più importante di ogni altra cosa è che deve trasmettere emozioni. Voglio solo che la mia chitarra suoni per far sentire la gente felice, o triste, o magari eccitarla". Il primo album arriva nel 1978, in un clima musicale dominato dalla disco, dal punk e da molti cantautori dai toni sentimentali. Famosa la sua collezione di auto sportive e pick-up.