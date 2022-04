Addio alla fotogiornalista Letizia Battaglia, interprete della Palermo degli anni '70

Ph.Eric Cabanis

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Addio alla fotogiornalista Letizia Battaglia scomparsi ieri notte all'età di 87 anni per una malattia. I suoi scatti in bianco e nero segnano uno spaccato vivo della Palermo delle mafie e del disagio. Su tutti uno scatto che fee il giro del mondo: l'uccisione di Piersanti Mattarella mentre veniva soccorso dal fratello Sergio, attuale presidente della Repubblica. La sua lunga militanza al giornale siciliano L'Ora ha fissato il tempo più buio non solo della Palermo degli anni settanta ma anche quello del terorismo a Milano.



