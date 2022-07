Addio all'artista Pop Claes Oldenburg. A Milano troneggia la sua scultura gigante di "Ago,filo e nodo" in Piazzale Cadorna

(PRIMAPRESS) - USA - Per chi non segue il mondo dell'arte il nome di Claes Oldenburg non dice molto. Ma Oldenburg che si è spento ieri all'età di 93 anni è stato uno dei maggiori interpreti della corrente Pop del nostro secolo. Le sue sculture giganti, raffiguranti oggetti di uso comune, sono sparse nelle piazze di molte città. Quante volte saremo passati davanti a Piazzale Cadorna e ci siamo dati appuntamento sotto la gigantesca scultura di "Ago, filo e nodo" senza chiederci di chi fosse. L'artista americano cominciò a realizzare le grosse sculture che lo resero famoso alla fine degli anni Sessanta. La prima fu "Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks", un rossetto montato su una specie di cingolato, esposto al campus di Yale nel 1969 durante una protesta studentesca contro la guerra in Vietnam e poi via via le altre: dal binocolo di Venice a Los Angeles al Museo Mumok di Vienna solo per citarne alcune. - (PRIMAPRESS)