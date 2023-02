Addio al regista Maurizio Scaparro, l’uomo dei Teatri. L’ultima regia ‘Il re muore’ di Ionesco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è spento a 90 anni Maurizio Scaparro. Il grande regista e critico teatrale era l’ultimo esponente di quel gruppo di intellettuali che nel dopoguerra fece nascere il teatro pubblico e la moderna regia italiana. Fu critico per diverse testate, fra cui l’Avanti è nel 1961 fondò la rivista Teatro Nuovo. A metà degli anni '60 divenne direttore artistico di importanti strutture fra le quali il Teatro Stabile di Bologna, il Teatro Stabile di Bolzano, il Teatro di Roma e il Teatro Eliseo. Tra i tanti incarichi anche la direzione del Festival Internazionale di Teatro all’interno della Biennale di Venezia nel periodo 1979-1983. Nel 1983 lavorò a Parigi insieme a Giorgio Strehler. Nel periodo 1983-1990 ricoprì il ruolo di direttore del Teatro di Roma. Poi fu commissario straordinario dell’Eti, Ente teatrale italiano, direttore dell’Olimpico di Vicenza e del Teatro Eliseo di Roma nel periodo 1997-2001. Fra gli ultimi lavori, il ritorno alla regia alla fine del 2022 con ‘Il re muore‘ di Eugène Ionesco, in tournée in diversi teatri italiani. - (PRIMAPRESS)