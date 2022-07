Addio al linguista Luca Serianni (74). Era stato investito ad Ostia sulle strisce pedonali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Morto a 74 anni il linguista Luca Serianni, professore emerito di Storia della lingua italiana all'università della Sapienza di Roma. Il docente tra i più noti in ambito accademico, era stato investito ad Ostia mentre attraversava le strisce pedonali. Nonostante gli sforzi dei sanitari dell'Ospedale San Camillo di Roma, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell'incidente stradale. Il docente era entrato in coma irreversibile. Per l'investitore si aprirà ora un fascicolo per omicidio stradale, il reato penale introdotto nel 2016. - (PRIMAPRESS)