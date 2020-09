Addio al giornalista Stefano Silverj Gentiloni interprete con Ennio Chiodi della trasformazione del Tg3 Rai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio al giornalista Stefano Silverj Gentiloni (79), protagonista garbato del Tg3 di cui fu vicedirettore affiancando Ennio Chiodi nel progetto della terza rete che comprendeva anche la Tgr. Gentiloni aveva iniziato la sua carriera in Rai al Tg2 con inchieste sulla sanità e con rubriche del lavoro per poi passare a responsabile della redazione economica. Alla sua famiglia va il cordoglio della nostra redazione che lo ha conosciuto come professionista ed amico sincero. - (PRIMAPRESS)