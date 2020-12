Addio al giornalista Arturo Diaconale, portavoce della S.S. Lazio e storico membro della Fnsi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ morto il giornalista Arturo Diaconale, portavoce della S.S. Lazio. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Giornalista dal 1973, ha scritto per il Giornale di Sicilia e per il Giornale diretto da Montanelli, per poi passare alla tv con Studio Aperto. Nel 1995 ha ideato e condotto su Rai 3 "Ad armi pari". Dal 2015 al 2018 è stato nel CdA della Rai ma aveva anche svolto negli anni ’90 un ruolo primario nel sindacato dei giornalisti ricoprendo l’incarico di vicepresidente della Fnsi accanto a Giuliana Del Bufalo dove si occupò del contratto nazionale di lavoro di regolamentare anche le figure dei precari. - (PRIMAPRESS)