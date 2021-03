Addio ad Enrico Vaime (85), il poliedrico autore di programmi televisivi da Quelli della Domenica a Canzonissima

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime. Considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi, aveva 85 anni. Nato a Perugia, laureato in Giurisprudenza a Napoli, entrò in Rai nel 1960. Collaborò alla stesura di numerosi programmi di successo quali Quelli della domenica, Canzonissima, Tante scuse e Risatissima. Firmò molti suoi lavori in coppia con Italo Terzoli. Con Maurizio Costanzo condusse su Rai1 Memorie dal bianco e nero. Dotato di intelligente umorismo e garbata, ma pungente ironia. - (PRIMAPRESS)