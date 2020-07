Addio ad Ennio Morricone, il compositore che ha firmato oltre 60 film da oscar con le sue musiche

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ morto il musicista e compositore Ennio Morricone. Aveva 92 anni. Era ricoverato in una clinica romana per le conseguenze di una caduta, nella quale si era rotto il femore. Premio Oscar, autore delle più belle colonne sonore del cinema italiano e internazionale, ha collaborato con registi come Sergio Leone,Brian De Palma, Oliver Stone, Quentin Tarantino. Le sue musiche sono state usate in oltre 60 film vincitori di premi.Membro dell'Accademia Nazionale di S.Cecilia,nel 2017 è stato nominato Cavaliere al merito. - (PRIMAPRESS)