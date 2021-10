Addio ad Elio Pandolfi, attore nello sceneggiato tv "Orgoglio e Pregiudizio" e doppiatore che diede voce a Paperino

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto nella sua casa a Roma l'attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni. Fu anche doppiatore e cantante. Dopo il diploma all'Accademia Nazionale d'arte drammatica,debuttò nel '48 come mimoballerino ed entrò a far parte del Piccolo Teatro di Roma. Si divise tra prosa,cinema, radio e tv,opera e operetta. Tanti i personaggi doppiati, tra cui Stanlio della coppia Laurel & Hardy, Paperino e Daffy Duck. In tv prese parte a varietà e sceneggiati, tra cui "Orgoglio e pregiudizio" diretto da Daniele D'Anza. - (PRIMAPRESS)