Addio ad Elena Franchini (37), l’ex sciatrice azzurra stroncata da un tumore. Il cordoglio della FISI

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - È morta l'azzurra Elena Fanchini, l'ex sciatrice azzurra 37enne era malata da tempo. Il cordoglio della Federazione Italiana Sport Invernali. Elena abitava a Solato, piccolo paese in provincia di Brescia. Il 12 gennaio 2018 annunciò di dover rinunciare a partecipare ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang per curarsi da un tumore con una recidiva in questi ultimi anni.

Nata a Lovere, in carriera è stata vice-campionessa del mondo in discesa libera nel 2005 a Bormio e in Coppa del mondo ha vinto due volte, entrambe in discesa, il 2 dicembre del 2005 a Lake Louise e il 16 gennaio del 2015 a Cortina d'Ampezzo. Nel palmares di 'Eli' anche due medaglie ai Mondiali juniores, a Bardonecchia nel 2005, argento in discesa libera e bronzo in supergigante. Elena Fanchini sembrava essere guarita da un tumore che l'aveva colpita nel 2017 ma che nel corso dell'estate del 2022 si è ripresentato. - (PRIMAPRESS)