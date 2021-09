Addio a Willie Garson (57), l'amico Blatch nella serie cult "Sex and the City". Era in cura per un cancro

(PRIMAPRESS) - USA - Scompare all'età di 57 anni, l'attore Willie Garson che aveva interpretato il personaggio di Stanford Blatch nella serie cult 'Sex and the city'. E' stato il figlio Nathen a confermarne la scomparsa sul suo profilo Instagram: "Ti voglio tanto bene papà. Riposa in pace, sono orgoglioso che tu abbia condiviso con me tutte le mie avventure e tutto quello che hai" L'attore stava lavorando alle riprese della serie "And Just Like That...", il prequel della popolare fiction americana "Sex and the city". Tra il 1998 e il 2004, Garson ha fatto parte del cast per sei stagioni, insieme a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall. Il suo personaggio, un caro amico della protagonista Carrie, è diventato uno dei preferiti del pubblico. Non è stata resa nota la causa del decesso; negli anni scorsi Garson era stato in cura per un cancro che lo aveva colpito. Garson lo ricordiamo anche nel cast di Tutti pazzi per Mary con Cameron Diaz e L'amore in gioco con Drew Barrymore. - (PRIMAPRESS)