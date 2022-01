Addio a Thierry Mugler, lo stilista parigino interprete dei corsetti "strizzaforme" indossati da Madonna e Lady Gaga

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'apertura dell'Haute Couture parigina è stata caratterizzata dal lutto nel mondo della moda per la morte dello stilista francese Manfred Thierry Mugler (73). I suoi corsetti strizzaforme indossati da Madonna e Lady Gaga sono forse uno dei must del genio dell’eccesso, del colore, delle forme esagerate, delle geometrie. Il suo agente Jean-Baptiste Rougeot ha fatto sapere che il decesso è avvenuto per “cause naturali”. La sua scomparsa è un altro duro colpo per il fashion system, che da inizio anno ha già dovuto dire addio a Nino Cerruti e André Leon Talley, scomparsi rispettivamente il 15 e il 18 gennaio 2022. - (PRIMAPRESS)