Addio a Tanya Roberts, la Julia Rogers della serie tv Charlie's Angels e la Bond Girl di "Bersaglio Mobile"

LOS ANGELES - E' morta a 65 anni Tanya Roberts, l'attrice americana che ha impersonato Julie Rogers nella serie tv Charlie's Angels e poi essere stata la Bond Girl Stacey Sutton in "007 Bersaglio mobile", nel 1985. E' stata inoltre la protagonista del film "Sheena, regina della giungla". Ha avuto un malore improvviso mentre passeggiava con i suoi cani alla vigilia di Natale. E' stata poi ricoverata in ospedale a Los Angeles, dove è deceduta. La sua morte non sembra collegata al Covid.