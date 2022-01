Addio a Sidney Poitier, primo attore nero a vincere il Premio Oscar con “I gigli del campo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto a 94 anni l'attore afroamericano Sidney Poitier. Nel 1964 vinse l'Oscar come miglior attore, primo nero a essere insignito dell'ambita statuetta in quella categoria, per "I gigli del campo". Memorabile in "La calda notte dell'ispettore Tibbs" e "Indovina chi viene a cena". Alla morte di Kirk Douglas nel 2020, era rimasto tra i pochi sopravvissuti dell'epoca d'oro di Hollywood e il più vecchio vincitore sopravvissuto di un Academy Award. - (PRIMAPRESS)