Addio a Nino Cerruti (91), lo stilista che inventò la giacca destrutturata. I suoi pantaloni appassionarono Coco Chanel

VERCELLI - E' morto all'ospedale di Vercelli, dove era ricoverato per un intervento all'anca, Nino Cerruti. Lo stilista e imprenditore, molto amato dalle star, aveva 91 anni. Discendente di una famiglia biellese di industriali tessili, è stato uno dei grandi protagonisti della moda del secolo scorso e ha lanciato giovani designer poi diventati famosissimi come Giorgio Armani. A soli 20 anni ereditò l'attività alla morte del padre, avvenuta nel 1950. Cavaliere del Lavoro, le star sceglievano i suoi abiti per partecipare agli Oscar o al Festival di Cannes. E' stato anche designer ufficiale della scuderia di Formula 1 Ferrari. Coco Chanel adorava i suoi pantaloni, ma famosa è anche la prima giacca decostruita realizzata negli anni Settanta.