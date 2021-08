Addio a Nicoletta Orsomando (92), l'annunciatrice Tv che entrava in punta di piedi nelle case degli italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se ne è andato un pezzo di storia della televisione italiana. Quasi una persona di famiglia perche ogni sera entrava nelle case di tutti gli italiani o nei bar dei quartieri. E' morta l'annunciatrice Rai della Tv in bianco e nero e poi del colore, Nicoletta Orsomando. Aveva 92 anni. Si è spenta in ospedale dopo una breve malattia. Nata a Casapulla, nel Casertano, si trasferì con la famiglia a Roma nel 1937. Fece il suo primo annuncio in tv nell' ottobre 1953, dagli studi Rai di Roma, presentando una trasmissione per ragazzi e diventando da allora la "signorina buonasera" per antonomasia. Si ritirò dopo 40 anni di carriera, nel 1993. Apparve nel ruolo di se stessa anche in alcuni film. - (PRIMAPRESS)