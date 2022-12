Addio a Mihajlovic: domani la camera ardente in Campidoglio, lunedì i funerali a Santa Maria Maggiore di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ultimo addio ma un ricordo che durerà a lungo quello rivolto a Sinisa Mihajlovic che lunedì avverrà a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. È lì che si terranno i funerali di Mihajlovic,ex calciatore e allenatore serbo, che a soli 52 anni ha dovuto arrendersi ad una leucemia che lo aveva visto combattere negli ultimi anni dando la sensazione di poterla controllare. Domani la Camera ardente al Campidoglio. "Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle"scrive la moglie Arianna. E la figlia Virginia:"E' dura papà. Il mio cuore oggi è spezzato,in frantumi,non riesco a parlare del mio supereroe".La figlia Viktorija posta versi di Montale ma la tristezza per quegli abbracci che non ci saranno più. - (PRIMAPRESS)