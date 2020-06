Addio a Mario Corso. L'inter in campo con la fascia a lutto e negli stadi un minuto di raccoglimento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domenica sera la squadra dell’inter porterà la fascia di lutto sul braccio nel match contro la Sampdoria che dà il via al campionato di calcio dopo il lockdown. Ma sarà tutto il mondo del calcio ad unirsi nel ricordo per la scomparsa di Mario Corso, l’indimenticata calciatore dell’Inter degli anni sessanta di Helenio Herrera. Mariolino, come veniva affettuosamente chiamato da tutti, si è spento in ospedale all’eta di 78 anni dopo diversi giorno di ricovero. Aveva giocato per sedici stagioni consecutive, dal 1957 al '73, collezionando 509 presenze con 94 reti, ed è stato tra i protagonisti dei quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali vinte in quegli anni. Le sue famose punizioni a “foglia morta” che avevano la capacità di depositare il pallone sulla testa dei suoi compagni o nell’angolo della porta avversaria, hanno fatto la storia del calcio italiano. Oggi un minuto di raccoglimento per il grande campione. - (PRIMAPRESS)