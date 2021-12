Addio a Lina Wertmuller (93). La regista premio Oscar alla carriera e dai film di profonda ironia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio alla regista Lina Wertmuller. "Sono andata dritta per la mia strada, scegliendo sempre di fare quello che mi piaceva",aveva dichiarato Lina Wertmuller in una recente intervista. La regista si è spenta oggi a Roma, a 93 anni. Oltre al cinema, è stata la prima donna ad avere successo in Tv con gli sceneggiati, con l'indimenticabile "Giornalino di Giamburrasca" (1964-65). Ha lavorato in teatro, ha scritto per la radio e la televisione e collaborato alla prima Canzonissima della Rai. Ha condiviso la vita artistica con il marito Enrico Job, scenografo teatrale. - (PRIMAPRESS)