Addio a Lidia Menapace (96) la pacifista dei movimenti cattolici che approdò al Senato per Rifondazione Comunista

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - E' morta l'ex senatrice ed ex partigiana Lidia Menapace. Aveva 96 anni. Era ricoverata da qualche giorno per Covid a Bolzano. Menapace è stata la prima donna ad essere eletta nel Consiglio provinciale di Bolzano, con Waltraud Deeg, e la prima donna in giunta provinciale. Nel Dopoguerra s'impegna nei movimenti cattolici, entra nella Democrazia Cristiana, poi si avvicina al Partito Comunista. Partecipa all'esperienza de Il Manifesto. Pacifista e femminista, fu senatrice di Rifondazione Comunista dal 2006 al 2008 - (PRIMAPRESS)