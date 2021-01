Addio a Larry King, il conduttore del più popolare talk show Usa. Nel suo salotto erano passati le celebrities di tutto il mondo

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - E' morto negli Usa il leggendario giornalista Larry King. Aveva 87 anni. Era ricoverato da un mese per il Covid. Il popolare conduttore di talk show ed ex intervistatore della Cnn, famoso per le sue maniche di camicia arrotolate e le bretelle, aveva condotto per 25 anni il "Larry King Live",uno dei più longevi talk americani. Nel corso della sua carriera aveva intervistato tutti i presidenti americani a partire dal 1974 oltre a celebrità politiche come Yasser Arafat e decine di personaggi del mondo dello spettacolo. - (PRIMAPRESS)