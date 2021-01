Addio a Hubert Auriol, la leggenda della Dakar, ucciso dal Covid a 69 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dove non hanno potuto i pericolosi tracciati desertici della Dakar è riuscito invece il Covid a vincere sulla vita di Hubert Auriol, la leggenda della più avventurosa gara su sabbia. Ed è proprio nei giorni in cui è in corso la 43esima edizione della "Dakar" che se ne è andato di scena Auriol, primo pilota capace di vincere la maratona africana sia in auto che in moto e più tardi organizzatore della gara stessa. Francese ma nato ad Addis Abeba, Hubert aveva l'Africa nel sangue. Avrebbe compiuto sessantanove anni il prossimo sette giugno ed era ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Covid. - (PRIMAPRESS)