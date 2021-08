Addio a Gino Strada, il chirurgo che ha fondato l’associazione umanitaria Emergency

(PRIMAPRESS) - ROMA - È morto Gino Strada (78), il chirurgo di Sesto San Giovanni (Milano) che durante gli anni della contestazione del"Movimento Studentesco", negli anni Sessanta fu uno dei gli attivisti più impegnati e responsabile nel gruppo di servizio d'ordine della facoltà di Medicina. Come professionista pratica nel campo del trapianto di cuore fino al 1988, poi Gino Strada indirizza i propri interessi verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra. Negli anni tra il 1989 e il 1994 lavora con il Comitato Internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto: si sposta continuamente tra Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia-Erzegovina. Questa esperienza sul campo assieme alla sensibilità personale del chirurgo alimentano la motivazione di Gino Strada, assieme ad un gruppo di colleghi, per fondare "Emergency", un'associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo. Dalla sua fondazione che risale al 1994, nei primi 15 anni di attività i pazienti assistiti sono oltre 3 milioni. - (PRIMAPRESS)