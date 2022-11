Addio a Gianni Bisiach (93), il giornalista Rai di “Un minuto di storia” che raccontava il mondo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio a Gianni Bisiach, il giornalista, scrittore e autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1 per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo “Un minuto di storia”. Nel 1962 una sua inchiesta sulla mafia determinò la nascita della prima Commissione parlamentare d'inchiesta. Condusse altre inchieste sullo spionaggio, con il direttore della CIA, William Colby, sull'Etiopia con l'imperatore Hailè Salassiè, a Theran con lo Scià di Persia a Londra con i Beatles esordienti, ad Haiti con i terribili tagliatori di teste fino all'inchiesta dell'omicidio Kennedy e il primo uomo nello spazio.

Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa. Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927 - (PRIMAPRESS)