Addio a George Segal (87), l'attore premio Oscar di "Chi ha paura di Virginia Woolf"

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA (USA) - George Segal, l'attore americano nominato all'Oscar come miglior non protagonista nel 1967 per l'interpretazione in "Chi ha paura di Virginia Woolf", è morto in California all'età di 87 anni. L'attore è deceduto per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco. Noto anche per i suoi ruoli in televisione, specialmente nelle sitcom, Segal aveva conquistato un Golden Globe per il ruolo in "Un tocco di classe" (1973) con Glenda Jackson. Recitò fino al 2010 in oltre 50 film. - (PRIMAPRESS)