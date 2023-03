Addio a Gary Rossington (71), il chitarrista protagonista dell'assolo più celebrato dal rock: Free Bird

(PRIMAPRESS) - USA - Addio al chitarrista Gary Rossington, l'ultimo membro dei Lynyrd Snynyrd. Il musicista è morto all'età di 71 anni. Lo ha annunciato la band americana una delle più conosciute del southern rock,nota soprattutto per le 2 canzoni cult "Sweet home Alabama" e "Free bird". Nato nel 1951 in Florida aveva fondato i Lynyrd Skynyrd nel 1964 con il batterista Bob Burns e il bassista Larry Juntrom. Il suo assolo di chitarra in "Free bird", canzone di quasi 10 minuti, è considerato uno dei più grandi della storia del rock. - (PRIMAPRESS)