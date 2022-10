Addio a Franco Gatti (80), lo storico componente dei Ricchi e Poveri. L’ultima apparizione nella reunion di Sanremo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Mondo della musica in lutto per la morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri, è morto all'età di 80 anni. "E' andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco" dicono addolorati i Ricchi e Poveri. La sua ultima apparizione in tv a giugno scorso quando con la moglie Stefa- nia aveva parlato del loro dolore per la perdita del figlio Alessio nel 2013. Da allora si era allontanato dal gruppo per riavvicinarsi nel 2020 quando ci fu la reunion dell'intero quartetto al Festival di Sanremo. - (PRIMAPRESS)