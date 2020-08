Addio a Franca Valeri. Appena compiuti i suoi cent'anni si commiata dal pubblico dopo una splendida carriera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se ne andata in silenzio in una domenica d’agosto in punta di piedi dopo aver appena celebrato i suoi 100 anni. Alma Franca Maria Norsa, in arte Franca Valeri è morta questa mattina nella sua casa di Roma.

La signora del Teatro, ma anche l’indimenticata Signorina snob per le generazioni cresciute con la radio nel periodo post bellico e di quella sora Cecioni che aveva fatto di un personaggio popolare una vera icona. Valeri è stata una delle prime donne a sdoganare il genere femminile tra i comici quasi sempre uomini. Il traguardo dei suoi 100 anni le è bastato per salutare il suo pubblico dopo una lungaa ed onorata carriera. - (PRIMAPRESS)