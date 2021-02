Addio a Fausto Gresini (60) l'ex campione dell'Aprilia nella classe 125 cc

(PRIMAPRESS) - IMOLA - "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al Covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti". Lo scrive il team dell'ex pilota in una nota. L'annuncio si era diffuso già ieri in serata,ma c'era stata la smentita della famiglia,poi è giunta la triste conferma: "Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia,i figli e al mondo del motociclismo che ha avuto modo di apprezzare la sua professionalità. L'ex pilota era stato colpito dal Covid circa due mesi fa e non è riuscito a venirne fuori. - (PRIMAPRESS)