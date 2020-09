Addio a Ernie Orsatti (80), lo stuntman soprannominato "The Legend". Iniziò la carriera nel film "L'avventura del Poseidon"

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA (USA) - Addio a “The Legend”, lo stunt-man Ernie Orsatti che per le sue memorabili acrobazie nei film di Hollywood si meritò il soprannome Leggenda. La carriera di Ernie iniziò con una strepitosa caduta di oltre 30 metri da un lucernario di vetro nel film “L'avventura del Poseidon”. E' morto a 80 anni a La Quinta, California per un ictus. Lo annuncia il figlio Noon, stuntman come il padre che per 40 anni coordinò i 'cascatori' in centinaia di film Usa. Figlio di un campione di baseball e di una cantante lirica era nato a Beverly Hills. - (PRIMAPRESS)