Addio a Ernesto Gismondi (89), il fondatore di Artemide, il brand dell’illuminazione di design

ROMA - E' morto l'imprenditore e designer Ernesto Gismondi, fondatore di Artemide Group, tra i principali operatori nel settore dell'illuminazione, pluripremiato a livello internazionale, tra i protagonisti del Made in Italy nel mondo per il design d'avanguardia. Aveva 89 anni.Nato a Sanremo (Imperia), nel 1957 Gismondi ha ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano. Nel 1959 ha conseguito la laurea in ingegneria missilistica alla Scuola Superiore di Ingegneria di Roma.